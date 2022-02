Freipaulistano anuncia demissão do técnico Edmilson Santos

O Freipaulistano anunciou na última segunda-feira, 14, a demissão do treinador Edmilson Santos do comando técnico do clube.

O desligamento ocorreu após a derrota por 2 a 0 para o Falcon, ocorrida no último sábado, 12, com o Freipaulistano jogando em casa. A equipe de Frei Paulo é a 4° colocada do Grupo A com quatro pontos em cinco jogos.

O Touro informou ainda que o auxiliar técnico Jorginho Sergipano assumiu como novo técnico do elenco para a continuação da temporada. O Frei volta a jogar no próximo sábado, 19, diante do Confiança, pela 6° rodada do Campeonato Sergipano.

Fonte: Infonet