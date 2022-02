Covid-19: 60% dos internados não foram vacinados ou não completaram o esquema vacinal

Dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), revela que 60%, seis em cada 10 pessoas internadas nos hospitais públicos e particulares do estado, com a Covid-19, não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal, ou seja, não tomaram a dose de reforço contra o novo coronavírus. A constatação apenas corrobora as pesquisas científicas que atestam a necessidade de uma terceira dose para que se amplie a produção de anticorpos no organismo.

O diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, em suas diversas intervenções na imprensa sergipana, tem buscado sensibilizar a população e, particularmente, as pessoas que ainda não se vacinaram ou têm doses a tomar atrasadas, para a importância de completar o esquema vacinal. “Somente com as três doses aplicadas o indivíduo obtém maior imunidade contra o novo coronavírus, podendo vir a adoecer, mas com risco menor de evoluir para um quadro de agravamento ou de complicações”, salientou Marco Aurélio.

Ele também enfatiza ser fundamental que a população não relaxe nas demais medidas de proteção pessoal, a exemplo do uso de máscaras, do isolamento social e da higienização das mãos e superfícies. “São cuidados que ainda teremos que adotar enquanto o novo coronavírus estiver em circulação. É um vírus letal que está sendo enfrentado pelo esforço conjunto dos cientistas e governantes do mundo todo, mas que precisa ser combatido também pela sociedade”, reforçou.

Fonte: SES