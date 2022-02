Com recursos de Fábio Reis, povoado Bonfim recebe pavimentação asfáltica

Na última terça-feira, 15, foram iniciadas as obras de pavimentação asfáltica no povoado Bonfim, situado na zona rural de Riachão do Dantas. A ação é proveniente de uma emenda de R$ 500 mil do deputado federal Fábio Reis (MDB).

O parlamentar acompanhou as obras ao lado da prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, e seu vice, Galego da Samba. “Me orgulho demais de poder fazer parte do trabalho de desenvolvimento de Riachão, um povo que sempre está de braços abertos para me acolher”, ressaltou Fábio.

Quem também comemorou o início das obras, executada pela Codevasf, foi a prefeita Simone Andrade. “O nosso ano começa com dedicação e muita força de vontade de seguirmos construindo um futuro melhor. Informo desde já que mais Povoados serão contemplados com esse serviço”, destacou a gestora.