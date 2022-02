Homem é preso com mais de 10.500 maços de cigarro em Lagarto

Na tarde da última terça-feira, 16, policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem identificado como V. dos S. S. e apreenderam 11 caixas contendo 10.540 maços de cigarro, que estavam armazenados dentro de uma residência situada no bairro Novo Horizonte, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, os maços – da marca Eight – foram localizados durante um patrulhamento ostensivo na região, que permitiu aos policiais avistar o suspeito deixando sua residência com uma caixa grande de cigarro nas mãos.

Durante a abordagem, V. dos S. S. informou aos policiais que haviam mais caixas dentro da sua residência, mas não falou sobre a origem dos cigarros, os quais também não possuíam nota fiscal.

Diante disso, os policiais militares apreenderam os cigarros, prenderam o suspeito, que assumiu toda a propriedade do material, e encaminhou o caso para a Superintendência da Polícia Federal em Aracaju, já que se trata de um possível descaminho ou contrabando do exterior.