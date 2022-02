Prefeitura realiza Jornada Pedagógica

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizará a Jornada Pedagógica para os professores da Rede Pública Municipal.

O momento de formação acontecerá no dia 19 de fevereiro, de forma presencial, com a participação de palestrantes de renome regional.

Os docentes serão distribuídos em três grupos: o da Educação Infantil, ocorrerá na Escola Municipal Artur de Oliveira Reis; os do Ensino Fundamental Anos Iniciais, na José Antônio dos Santos; e os do Ensino Fundamental Anos Finais e da EJA, no Auditório da Faculdade Dom Pedro II.

Fonte: Prefeitura de Lagarto