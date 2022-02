Pré-candidatura de Henri Clay para Senado é prioridade nacional do Psol

Na última quarta-feira, 16, em Brasília, o pré-candidato a governador de São Paulo, Guilherme Boulos, e o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, qualificaram a pré-candidatura de Henri Clay ao Senado como um projeto de grande importância estratégica para o propósito de reconstrução do país.

Henri Clay esteve presente ao ato “Direito ao futuro: diálogos do PSOL para reconstruir o Brasil” ao lado de Boulos, Juliano Medeiros e diversas lideranças da esquerda, como Gleisi Hoffmann (PT), a Jandira Feghali (PCdoB), Marcelo Freixo (PSB), Alessandro Molon (PSB), entre outros.

“A pré-candidatura de Henri Clay para senador já é prioridade nacional do Psol em virtude da sua viabilidade eleitoral e dos compromissos políticos que essa pré-candidatura representa para a reconstrução do Brasil e para o resgate dos direitos sociais e da soberania nacional”, disse Boulos.

Para ele, a possível união da frente ampla de esquerda em Sergipe é histórica e pode se tornar uma grande referência nacional. “Henri Clay é firme, tem história de lutas sociais e democráticas, além de qualidade e compromisso para representar o projeto democrático, progressista e popular do Psol”.

O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, também enfatizou a pré-candidatura. “Henri Clay é combativo advogado dos trabalhadores, foi presidente da OAB de Sergipe por três mandatos e teve expressiva votação nas eleições passadas para o Senado com 110 mil votos, sendo o segundo mais votado em Aracaju. É um nome de credibilidade que agrega forças sociais e políticas progressistas”.

“O momento é de unir as forças sociais e políticas progressistas para reconstruir o Brasil. É alarmante a situação caótica de necessidades básicas do povo sergipano e brasileiro. É o pacto de união das forças populares e progressistas que derrotará Bolsonaro e mudará Sergipe. Quero ser candidato a senador para defender os direitos do povo e reconstruir nosso país”, afirma Henri Clay.

O ato teve o propósito de apresentar as prioridades programáticas do partido para as eleições 2022. O Psol anunciou propostas à candidatura de Lula para a presidência do Brasil. Os três principais itens programáticos são a revogação da reforma trabalhista, da reforma da previdência e do Teto de Gastos; o enfrentamento à crise climática; e a proposição de uma reforma tributária.