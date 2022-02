Deso anuncia rodízio na distribuição de água em Lagarto e região

Em entrevista à TV Sergipe, o Superintendente de Operações do Interior da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Marcos Roberto Carvalho, informou que 25 municípios sergipanos estão enfrentando rodízio no abastecimento de água, sendo que em 18 o rodízio é de forma permanente.

Segundo ele, o rodízio compreende municípios de várias regiões e que são abastecidos por pontos de captação independentes, ou seja, que não são atendidos pela adutora do São Francisco. Em média, cada localidade fica sem água por 48h. Em algumas, esse tempo pode chegar a seis dias.

“Esse rodízio acontece por conta da diminuição da vazão de rios e riachos com o calor nesse período do ano. Começou no dia 15 de janeiro e ainda não temos perspectiva de quando deve ser encerrado o rodízio, mas à medida que a vazão for melhorando nos pontos de captação a gente reduz o rodízio”, disse Marcos Roberto Carvalho, acrescentando que nas localidades onde há rodízio, os carros-pipas fazem a distribuição de água.

Municípios que estão passando por rodízio permanente: Santo Amaro, Lagarto, Simão Dias, Boquim, Itabaianinha, Moita Bonita, Dores, Itabaiana, Riachão do Dantas, Glória, Porto da Folha, Malhador, Pinhão, Tobias Barreto, Poço Verde, Salgado, Cristinápolis e Ribeirópolis.

