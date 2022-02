IFS oferta vagas remanescentes em cursos técnicos e de graduação

O Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), do Instituto Federal de Sergipe (IFS), publicou quatro editais voltados ao preenchimento de vagas remanescentes em cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes e de nível superior. No total, estão sendo ofertadas 287 vagas para diferentes campi da instituição.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 07/03 de forma online, através do preenchimento eletrônico do formulário de inscrição. No caso dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, há ainda a opção de inscrição presencial no campus para o qual o candidato deseja concorrer a uma das vagas, no horário de 8h as 12h, de segunda a sexta-feira.

O IFS disponibilizará 50% das vagas nos cursos técnicos integrados, subsequentes e de graduação para ampla concorrência, das quais 5% para pessoas com deficiência (PcD); 25% para estudantes negros (as) (pretos/pardos) e indígenas provenientes de escola pública, com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência); e 25% para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia), com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência.

Cursos subsequentes

Para concorrer a uma das vagas disponíveis nos cursos subsequentes (destinado a quem já concluiu o ensino médio e quer fazer um técnico), o candidato deve utilizar o histórico escolar de conclusão do Ensino médio ou equivalente, contendo as notas dos 1º e 2º anos das disciplinas de Português e Matemática. Além disso, deverá anexar no sistema em arquivo único em formato PDF, a frente e o verso do histórico escolar do ensino médio ou equivalente, ou declaração emitida pela instituição de ensino com as médias de Português e Matemática ou ainda o boletim dos 1º e 2º anos.

As oportunidades de cursos são para os campi: São Cristóvão (Agropecuária, Agroindústria, Agrimensura e Manutenção e Suporte em Informática); Estância (Edificações); Propriá (Manutenção e Suporte em Informática); Socorro (Manutenção e Suporte em Informática); Tobias Barreto (Comércio) e Itabaiana (Agronegócio).

Acesse o edital nº 11/2022/DGI/Proen clicando aqui!

Cursos superiores

Para quem deseja obter uma graduação junto ao IFS, os campi Lagarto, São Cristóvão e Glória ofertam 48 vagas nos cursos superiores de: Licenciatura em Física (Lagarto); Agroecologia e Alimentos (São Cristóvão) e Tecnologia em Laticínios (Glória). Para esta seleção serão utilizadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de uma das edições que contemplem os anos de 2011 a 2021.

Após preencher o formulário eletrônico e selecionar o campus, curso e reserva de vaga, o interessado, via sistema, deverá inserir as notas de Português (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) e de Matemática (Matemática e suas Tecnologias), além de anexar o boletim do Enem gerado diretamente do site Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Acesse o edital nº 12/2022/DGI/Proen clicando aqui!

Cursos técnicos integrados

Se você terminou o ensino fundamental, esta é a sua chance de fazer o ensino médio aliado a um curso técnico. Afinal, são 50 vagas para os chamados cursos técnicos integrados, disponíveis nos campi: Glória (Agropecuária); São Cristóvão (Aquicultura – em regime de residência e semirresidência) e Lagarto (Automação Industrial).

Para participar, o candidato deverá inserir as notas dos 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental (ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries) das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, é necessário anexar, em arquivo único no formato de PDF, a frente e o verso do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou equivalentes, ou ainda declaração emitida pela Instituição de Ensino contendo as médias dos 6º, 7º e 8º anos ou antigas 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino fundamental.

Acesse o edital nº 13/2022/DGI/Proen clicando aqui!

Cursos concomitantes

Nesta forma de ingresso, o candidato cursa as disciplinas de formação técnica no IFS, enquanto faz o ensino médio em outra instituição. As oportunidades são para os cursos técnicos concomitantes de Comércio e Desenvolvimento de Sistemas, ambos ofertados pelo Campus Tobias Barreto, num total de 40 vagas.

As inscrições são on-line com o preenchimento do formulário de inscrição e também a partir da inserção no sistema das notas de Português e Matemática dos 7º e 8º anos do ensino fundamental. O candidato deverá anexar ainda o histórico escolar de conclusão do Fundamental (1º ao 9º ano), frente e verso, em formato PDF, em um único arquivo ou declaração emitida pela Instituição de Ensino, contendo as médias de Português e Matemática do 7º e 8º ano.

Para concorrer a uma das vagas do curso de Comércio, o candidato deve ter concluído o 9º ano do ensino fundamental ou o 1º ano do ensino médio e estar matriculado no 1º ou 2ºano do ensino médio. Já para o curso de Desenvolvimento de Sistemas, o interessado deve ter concluído o 9º ano do ensino fundamental e estar matriculado no 1º ano do ensino médio.

Acesse o edital nº 14/2022/DGI/Proen clicando aqui!

Principais datas

As inscrições para esses editais de vagas remanescentes (não preenchidas) deverão ser realizadas no período de 15/02 a 07/03. O resultado preliminar estará disponível em 16/03, com prazo para recursos entre os dias 16/03 e 17/03. Já o resultado final será publicado em 18/03. Entre os dias 21 a 25/03, os candidatos deverão realizar sua matrícula, de forma presencial, no campus para o qual se inscreveu. A previsão é que as aulas do semestre 2022.1 tenham início em março deste ano.

Fonte: IFS