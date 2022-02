Gloriense empata com o Lagarto e deixa o Barretão com gosto de vitória

Na noite da última quinta-feira, 17, o Lagarto Futebol Clube empatou em 2 a 2 com o Atlético Gloriense, em partida válida pela abertura da 6ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. O confronto ocorreu no Estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão), em Lagarto, de onde os sertanejos saíram com o sentimento de vitória.

O Lagarto abriu o placar aos 09 minutos com gol de Luan. O empate dos visitantes veio aos 38 minutos. E foi um golaço do atacante Lucas. No segundo tempo mais dois gols na partida. O Lagarto marcou aos 03 minutos com Zé Wilson e o atacante Muribeca empatou o jogo aos 35 minutos. Final: Lagarto 2×2 Atlético Gloriense.

Ao final da partida, o técnico Betinho, do Lagarto FC, afirmou que o jogo foi muito difícil e reconheceu que o Verdão não foi eficiente. “Fizemos um gol cedo, tivemos oportunidades para fazer gol, mas não fomos eficientes. Sabíamos que eles tinham um ataque rápido, nos preparamos, mas eles acabaram aproveitando as oportunidades. Foram eficientes”, declarou.

Além disso, Betinho voltou a comentar que ainda tem muita coisa para acontecer. “Sabemos que temos que melhorar e é isso que vamos fazer. Acho que a cada partida houve uma evolução e vejo que a gente tem demonstrado persistência pela vitória, pelo número de oportunidades que criamos durante o jogo”, completou.

O próximo confronto do Lagarto no Sergipão 2022 será no próximo sábado, 26, quando enfrentará o Club Sportivo Sergipe, às 16h, na Arena Batistão. Antes disso, na terça-feira, 22, o time esmeraldino enfrentará o Figueirense, no Barretão, em partida válida pela Copa do Brasil.