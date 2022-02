Blogueira fica ferida em tentativa de feminicídio

Na noite da última quinta-feira, 17, a blogueira Geovana Avaristo, foi vítima de tentativa de feminicídio, praticada pelo seu ex-namorado, que após atirar nela, atirou contra a sua própria vida. O caso aconteceu em um apartamento no Centro de Nossa Senhora da Glória.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem é suspeito de ter baleado a blogueira, por não aceitar o fim do relacionamento. A Policia Militar foi informada do caso e ao chegar no local foi possível avistar o casal na sacada do apartamento. Os policiais pediram que o suspeito descesse, mas ele mandou a mulher entrar e foram ouvidos mais quatro disparos de arma de fogo. Logo após, os agentes foram até o local e encontraram o casal caído no chão.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Geovana foi levada até uma unidade da região, mas o ex-namorado morreu durante o transporte para o hospital. Na manhã desta sexta-feira, 18, o Instituto Médico Legal realizou o recolhimento o corpo do suspeito.