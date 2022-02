Na última quinta-feira, 17, um caminhão que transportava lixo reciclável tombou na BR-101, entre o povoado Pedra Branca e o município de Maruim. Com o acidente, uma pessoa teve ferimentos leves. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe.

De acordo com a PRF, o tombamento atingiu apenas um veículo e houve uma interdição parcial da via, com congestionamento de 3 km e desvio sendo providenciado junto à empresa que está duplicando a rodovia.

Fonte: Fan f1