Prefeitura realiza entrega de EPI’s para trabalhadores da Garagem Municipal

Na última quinta-feira, 17, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde de Lagarto, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, realizou a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), para os trabalhadores da Garagem Municipal da Secretaria de Obras de Lagarto.

Entre os trabalhadores que receberam os equipamentos estão: caçambeiros, tratoristas, mecânicos, soldadores e eletricistas.

O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. O CEREST segue realizando diversas ações em Lagarto e região, com o objetivo de levar mais saúde, segurança, proteção e informação para profissionais de diversas áreas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto