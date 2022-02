Governo inicia obras para entrega de 15 sistemas de abastecimento à população rural

Na última semana, começaram em Indiaroba as ações de ampliação de sistemas de abastecimento de água a partir de poços tubulares profundos em seis comunidades. Os recursos, na ordem de R$ 740.338,99 serão aplicados via Programa Pró-campo, do Governo do Estado, e custearão perfurações de poços, peças, equipamentos e obras civis, realizadas pelas equipes e máquinas da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) e empresa terceirizada, já licitada pela estatal. Além de Indiaroba, terão sistemas novos ou revitalizados, localidades rurais em Malhador, Cristinápolis, Estância (5) e Lagarto; contabilizando 880 famílias do campo, em 15 localidades, beneficiadas.

Eliane de Jesus tem sua família assentada no assentamento Sepé Tiaraju, em Indiaroba, e vive com o esposo e os filhos na Agrovila Cajá, dentro do projeto de reforma agrária. O sistema de abastecimento de água implantado pela Cohidro na comunidade há 5 anos, via Programa Água para Todos, vai receber obras de aumento da vazão que seja o suficiente para suprir uma rede de distribuição residencial. “Vai ficar melhor, porque vamos poder colocar a água dentro de casa. Do jeito que está, tem que pegar na mangueira do lado de fora. Mas assim já mudou muita coisa, antes a gente ia pegar água no riacho lá embaixo, subia um ‘tombo brabo’. Já melhorou e muito, graças a Deus, e agora vai melhorar mais ainda, em nome do Senhor Jesus”, crê a moradora.

Segundo o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, em sistemas de abastecimento de água e com recursos de emendas parlamentares – como é o caso dos 15 sistemas que tiveram as obras iniciadas em Indiaroba – ou via Programa Água para Todos e Projeto Dom Távora; o Pró-Campo está investindo quase R$ 5,5 milhões, dos mais de R$ 100 milhões que o programa está destinando ao fortalecimento da agricultura e melhoria da qualidade de vida da população rural sergipana. “Em emendas parlamentares estaduais, já começamos as perfurações para contemplar outros 21 sistemas de abastecimento, atendendo o mesmo número de localidades. Nesta outra ação do Pró-Campo, são três poços já perfurados e outros quatro em andamento”, informou o presidente.

A Prefeitura Municipal de Indiaroba se coloca como parceira, indicando a prioridade das obras do Pró-Campo e dando apoio local às ações das equipes. “Esta, faz parte de um conjunto de ações que a Cohidro e o Governo do Estado vêm fazendo no nosso município. Já são 5 anos de um planejamento muito bem definido, com o objetivo de universalizar a água nas nossas comunidades. Não só nos chafarizes, mas na residência de cada família. É o coroamento de toda essa estratégia que foi muito bem planejada, muito bem definida pela Cohidro e que nós, como município, temos a honra de sermos parceiros nessa empreitada, do sonho de toda comunidade ter acesso universal a água. O que para nós é um motivo de muita alegria, de felicidade”, assinalou o prefeito Adinaldo Nascimento.

Em visita feita às comunidades atendidas em Indiaroba, na semana anterior ao início das obras e acompanhada do prefeito Adinaldo Nascimento e do presidente Paulo Sobral, a diretora de Infraestrutura Hídrica e Mecanização Agrícola da companhia, Elayne de Araújo disse que após concluir o trabalho nas seis comunidades de Indiaroba, as equipes seguirão para os demais municípios. “O projeto vai instalar equipamentos que permitam que chegue mais água até os reservatórios, seguido da instalação de tubulação que percorra as ruas das localidades, permitindo que os moradores possam fazer a ligação de suas casas à rede comunitária de distribuição de água”, explicou.

Fonte: Governo de Sergipe