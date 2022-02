Corpo de Bombeiros inicia perícia de incêndio em shopping de Aracaju

A perícia do incêndio que aconteceu na praça de alimentação de um shopping na Coroa do Meio, em Aracaju, foi iniciada pelo Corpo de Bombeiros (CBMSE) na última quarta-feira, 16.

O incêndio atingiu um restaurante no segundo pavimento do estabelecimento comercial na terça-feira, 15.

”Foram realizadas análises como zona de origem e foco inicial do sinistro, bem como entrevistas com pessoas que estavam no local no momento da ocorrência “, disse a perita do Corpo de Bombeiros, capitã Antenora Correia,