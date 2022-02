Prefeitura em Ação é realizado em mais um povoado de Simão Dias

O Povoado Pau de Leite recebeu nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, a edição do Projeto ‘Prefeitura em Ação’. Uma iniciativa da Prefeitura de Simão Dias, por meio das secretarias municipais.

Na ocasião, os moradores da comunidade tiveram serviços na área da saúde com atendimentos de clínico geral e nutricionista; teste rápido para Sífilis, HIV, Hepatite B e C, além de Covid-19; exame de lâmina; atendimento odontológico; imunização adulta e infantil para Covid-19; operação Cata-treco com os agentes de endemias; orientações com a equipe da Vigilância Sanitária. Assim como cadastro para castração de cães e gatos; e também a vermifugação de animais (cães e gatos).

O Projeto Prefeitura em Ação, através da Secretaria de Inclusão realizou orientações com profissionais dos equipamentos (Como realizar o cadastro BPC e da carteirinha do idoso); corte de cabelo masculino; orientações, atualizações e cadastro no sistema do CadÚnico, bem como informações do Programa Auxílio Brasil e do Programa Criança Feliz: orientação e busca ativa.

O setor de Infraestrutura fez a limpeza e manutenção de vias públicas, deixando a comunidade mais limpa e aconchegante.

A Secretaria de Agricultura abasteceu os reservatórios de água e ouviu a população, por meio de sugestões. O ‘Prefeitura em Ação’, na área de Educação, realizou a Busca Ativa Escolar, matrículas para o ano letivo de 2022 e apresentação envolvendo professores, pais e alunos da Rede Municipal de Ensino.

A gestão Nossa Força, Nossa Gente, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo não deixou a criançada de fora, proporcionou alegria e diversão nos parques disponibilizados pela Prefeitura de Simão Dias.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias