CBF divulga arbitragem do jogo do Lagarto na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as arbitragens para os confrontos dos representantes Federação Sergipana de Futebol (FSF) na Copa do Brasil de 2022. As equipes do Lagarto e Sergipe entram em campo na próxima semana na busca pela classificação para segunda fase da competição.

O Lagarto terá pela frente a equipe do Figueirense no dia 22/02 (terça-feira) no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. E o Sergipe recebe na arena Batistão, em Aracaju, o Cruzeiro na quarta-feira (23/02). Acompanhe a escala de arbitragem para os jogos:

Terça-feira (22/02)

16h30 – Lagarto x Figueirense, estádio Paulo Barreto:

Árbitro Central: Rafael Martins de Sá -RJ

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha – RJ

Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno – RJ

Quarto Árbitro: Eloane Gonçalves Santos – SE

Quarta-feira (23/02)

21h30 – Sergipe x Cruzeiro, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Douglas Schwengber da Silva – RS

Assistente 1: Leirson Peng Martins – RS

Assistente 2: Lúcio Beiersdorf Flor – RS

Quarto Árbitro: Thaylane de Melo Costa – SE

Fonte: FSF