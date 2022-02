Dólar cai para R$ 5,14 e fecha sexta semana em baixa

Na contramão do mercado internacional, o dólar voltou a cair no Brasil e fechou a sexta semana seguida em baixa, com fluxo externo atraído pelos juros altos no país. A bolsa de valores caiu pelo segundo dia, com o agravamento das tensões geopolíticas na Ucrânia.

O dólar comercial encerrou na última sexta-feira, 18, aos R$ 5,14, com recuo de R$ 0,027 (-0,52%). A moeda operou em baixa durante todo o dia e chegou a R$ 5,11 na mínima da sessão, por volta das 14h.

A divisa fechou a semana com recuo de 1,95%. A queda chega a 3,13% em fevereiro e a 7,82% em 2022.

O mercado de ações teve desempenho oposto. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 112.880 pontos, com perda de 0,57%. O indicador foi novamente arrastado pela queda nos mercados internacionais, em meio à perspectiva de conflitos entre Rússia e Ucrânia.

Na última sexta-feira, os Estados Unidos e países aliados informaram que pretendem impor “sanções concentradas” contra autoridades russas caso haja invasão na Ucrânia. Segundo o governo norte-americano, as punições não pretendem atingir os cidadãos russos, mas o governo de Vladimir Putin. Paralelamente, os separatistas do leste da Ucrânia anunciaram a intenção de evacuar os cidadãos de origem russa para o país vizinho.

A instabilidade geopolítica não afetou o câmbio. Num dia em que subiu perante as principais divisas, a moeda norte-americana caiu perante o real. A alta da taxa Selic, atualmente em 10,75% ao ano, está atraindo capitais externos para o Brasil, mesmo com a perspectiva de que os Estados Unidos aumentem as taxas a partir de março. A Selic está em10,75% ao ano, no maior nível desde julho de 2017.

Fonte: Agência Brasil