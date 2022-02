Prefeitura encerra Projeto Verão 2022 com sucesso na Colônia Treze

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, promoveu durante o mês de fevereiro, o projeto Verão Saúde, uma ação da Academia da Saúde de Lagarto, que leva até a população diversas atividades físicas, danças, orientações nutricionais e muito mais serviços ligados a saúde e o bem estar.

Na última quinta-feira, 17, os moradores da Colônia Treze receberam o Projeto, que aconteceu na praça principal, mobilizando jovens, adultos, crianças e idosos de todas as idades.

A prática de atividade física traz diversos benefícios, como o controle do peso e a melhora da qualidade de vida, do humor, da disposição, da interação com as outras pessoas e com o ambiente. O Projeto Verão chegou ao fim, mas a Academia da Saúde continua com os mesmos serviços, com aulas às terças, quartas e quintas, nos horários das 5h30 e 16h. Participe, basta levar RG e cartão do SUS.

Fonte: Prefeitura de Lagarto