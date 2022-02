Homem é assassinado com aproximadamente 10 tiros no bairro Ademar de Carvalho

Na noite do último sábado, 19, um homem identificado como José Edmilson, conhecido como Edmilson de Roque, de 54 anos, foi assassinado na Travessa 3 do bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma Honda Bros Vermelha e dispararam contra Edmilson, que morreu no local e teve seu corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

”A perícia técnica constatou a presença de aproximadamente 10 perfurações”, observou a PM.

Já as causas do crime são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Por outro lado, a PM destacou que o irmão da vítima havia informado que Edmilson era usuário de drogas e egresso do sistema prisional.