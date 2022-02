Fim de semana: DTTU contabiliza três acidentes na cidade de Lagarto

Acidentes de trânsito têm se tornado cada vez mais comuns na vida dos lagartenses. Tanto é que não é necessário muito tempo on-line nas redes sociais para saber da ocorrência de alguma colisão em algum lugar da cidade.

No último final de semana, entre a sexta-feira, 17, e domingo, 20, o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) registrou a ocorrência de pelo menos três acidentes de trânsito na sede da cidade de Lagarto. Felizmente, nenhum deles terminou com vítima fatal.

O primeiro sinistro foi registrado na manhã da sexta-feira, quando um automóvel colidiu contra uma moto na Rua Filadelfo Doria, no centro da cidade. O motociclista ficou ferido, foi socorrido e levado ao hospital.

Já os outros dois acidentes registrados pela DTTU ocorreram no domingo. O primeiro foi no período da tarde, no cruzamento da Rua José Monteiro de Carvalho com a Rua de Riachão, onde um carro e uma moto colidiram, deixando o condutor do segundo veículo bastante ferido.



Por fim, o segundo e último sinistro registrado ocorreu na Travessa da AABB e envolveu dois carros. Um bateu no fundo do outro. Neste caso, felizmente, não houve feridos.