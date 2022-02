O boletim médico emitido pelo Hospital Primavera na noite do último domingo, 20, informa que a cantora simãodiense Paulinha Abelha segue internada m unidade de terapia intensiva e sustentando um quadro neurológico grave.



O hospital também destacou que ela segue respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica. Além disso, no fim de semana, foi descartada a possibilidade dela estar com doenças infecciosas por fatores epidemiológicos.