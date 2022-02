Menor é alvejado com tiro no peito em Simão Dias

Na madrugada desta segunda-feira, 21, um menor de idade sofreu uma tentativa de homicídio ao ser alvejado com um tiro no peito, enquanto estava em uma esquina localizada no “Beco da Baiuca”, no Conjunto José Batista Rocha, em Simão Dias.

Segundo informações de Edelson Freitas, o crime ocorreu por volta das 03h da manhã, quando dois homens em uma moto teriam chegado ao local onde alguns jovens supostamente faziam consumo de bebidas alcoólicas e desferido que atingiu o menor.

Com o ocorrido, a vítima foi encaminhada para a a Casa de Saúde Pedro Valadares, em Simão Dias. Contudo, como a bala estava encravada no osso, ele acabou sendo transferido para o Hospital Universitário de Lagarto.