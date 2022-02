Discussão em bar deixa sobrinho morto e tio baleado

No último domingo, 20, um jovem de 20 anos identificado como Enzo Kaynan Rodrigues dos Santos, foi assassinado a tiros dentro de um bar nas imediações da Rodovia Eronildes de Carvalho, em Nossa Senhora de Lourdes. O tio da vítima também foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), era por volta das 10h30 da manhã, quando após participarem de uma partida de futebol, tio e sobrinho foram para o bar. Lá, teriam discutido com um homem que, momentos depois, realizou uma série de disparos de arma de fogo. Enzo morreu no local, já o seu tio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Propriá.

Ainda segundo a polícia, após o crime, o autor dos disparos, que é egresso do sistema prisional por outro homicídio, fugiu na companhia de outro homem.

A Polícia Civil investiga o caso.

