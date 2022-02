Dermatologista orienta sobre acidente com água-viva e caravela em águas sergipanas

A orientação de não aplicar compressa gelada visa dificultar o transporte do veneno na corrente sanguínea. “O veneno é acoplado com uma proteína transportadora, e essa ligação proteica não resiste à temperatura. Na bioquímica, no processo de desnaturação é isso, o aquecimento que quebra o transporte do veneno fazendo com que ele não se desloque no sangue. Se o veneno é depositado no sangue e vai ganhando força de penetração, maior será a irritação e uma resposta de defesa do corpo. E quando essa resposta é muito exacerbada, vêm as reações de anafilaxia, e dependendo da região o risco é ainda maior”, alerta o médico.