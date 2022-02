UFMG busca voluntários para estudo de antivirais contra covid-19

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) buscam voluntários para estudo inédito que quer compreender o funcionamento de moléculas antivirais, possibilitando desenvolvimento de novos medicamentos contra a covid-19. O chamado é para quem tem entre 18 e 50 anos de idade, é saudável e apresentar sintomas da doença com início menos de quatro dias antes.

Os pesquisadores querem entender, por exemplo, como, e com que velocidade, ocorre a diminuição do vírus a partir do uso de antivirais. De acordo com a UFMG, a proposta é desenvolver uma plataforma de estudos antivirais, compreendendo o funcionamento das moléculas, e não apenas se elas são eficazes.

O estudo clínico é uma parceria do Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras (CT Terapias) da UFMG com grupos da Universidade de Oxford (Reino Unido) e da Universidade Mahidol (Tailândia). O financiamento é da Wellcome Trust, instituição filantrópica que apoia pesquisas na área da saúde. Análises já feitas na Ásia são base para o novo projeto desenvolvido no Brasil.

Para se voluntariar, o contato é com a equipe do CT Terapias por meio do telefone (31) 99509-7634.

Fonte: Agência Brasil