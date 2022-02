Sergipe tem a segunda maior diminuição de mortes violentas do país

Sergipe é o segundo estado brasileiro com a maior redução no número de mortes violentas conforme o levantamento feito pelo Monitor da Violência, publicação realizada pelo portal de notícias G1 junto ao Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). De acordo com os dados do Monitor de Violência, o estado registrou queda de 26,1% na incidência desses crimes contra a vida em comparativo entre os anos de 2020 e 2021.

No ranking do levantamento feito pelo Monitor de Violência, o Acre apresentou a maior diminuição com uma retração de 38% na quantidade de crimes. Em segundo lugar, aparece Sergipe. Já na terceira posição aparece o Distrito Federal com diminuição de 20,5%. Em seguida, empatados em quarto lugar, apresentaram queda os estados do Ceará e de Goiás, ambos com redução de 18,3%.

O Monitor de Violência atribui a redução à maior influência dos governos sobre os criminosos. Segundo a publicação, como uma parte considerável dos suspeitos de ações criminosas estava presa, a movimentação de comunicação entre os grupos estava sendo mais vigiada e acompanhada pelas autoridades de segurança pública. Além disso, o levantamento leva em consideração a troca de informações entre as forças de segurança pública estaduais, com foco no fortalecimento do policiamento preventivo, mecanismos de inteligência e investigação.

Ainda conforme a publicação, no recorte com períodos anteriores onde houve aumento na violência, a diminuição é ainda mais consistente. Segundo o Monitor da Violência, a partir de 2018, quando os homicídios passaram a cair em todo o país, a redução desse tipo de crime chegou a 43% em Sergipe. Dentre as avaliações feitas pelo G1, NEV-USP e FBSP, a redução da criminalidade é fruto de boas políticas de segurança pública que precisam de investimento contínuo para continuarem concretizando números positivos para a população brasileira.

Fonte: Polícia Civil