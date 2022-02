ExxonMobil inicia perfuração de poço pioneiro em águas profundas de SE

O início da perfuração do poço pioneiro em águas profundas de Sergipe pelo consórcio liderado pela ExxonMobil foi confirmado na última segunda-feira, 21. A informação foi divulgada pela Enauta, que junto à Exxon e à Murphy Oil detém a concessão para exploração de nove blocos na Bacia Sergipe-Alagoas. O primeiro poço, denominado 1-EMEB-3-SES, se localiza no bloco SEAL-M-428 (prospecto Cutthroat), devendo se estender até área vizinha no bloco SEAL-M-351.

O navio-sonda West Saturn, da Seadrill, é responsável pela perfuração, executada em lâmina d’água de 3.093 metros e com duração estimada de dois a quatro meses. A licença ambiental para início da campanha foi anunciada na última quinta-feira, 17, liberada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Válida por cinco anos, a autorização permite a perfuração de até 11 poços localizados nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573.

Os ativos SEAL-M-428 e SEAL-M-351, onde o poço pioneiro está sendo perfurado, foram adquiridos originalmente pela Enauta em 2015, durante a 13ª rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). Além da 13ª, a 14ª e 15ª rodadas foram originárias das aquisições dos demais blocos sob responsabilidade do consórcio na Bacia Sergipe-Alagoas.

A Enauta possui 30% de participação em nove blocos na Bacia Sergipe-Alagoas. A ExxonMobil, que detém a posição de operadora, tem 50% de participação, enquanto a Murphy Oil participa com 20%. De acordo com o superintendente-executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Marcelo Menezes, a perfuração do primeiro poço abre espaço para o desenvolvimento da campanha no futuro próximo.

“Desde dezembro, o West Saturn vem posicionado na locação, aguardando a liberação para o começo dos trabalhos. Após a licença do Ibama, os últimos detalhes e documentações foram formalizados para que a perfuração pudesse ser iniciada. É uma grande notícia para Sergipe, decisiva para a atração de investimentos e para a consolidação da posição de Sergipe como relevante agente do setor de petróleo e gás”, destacou.

Ainda segundo Marcelo Menezes, as expectativas quanto ao êxito das atividades exploratórias da ExxonMobil são bastante positivas. “A perspectiva é embasada no fato de a Petrobras ter encontrado óleo e gás em área contígua, e pelos resultados da pesquisa sísmica marítima. No caso de confirmação do sucesso da campanha exploratória da Exxon, teremos um cenário ainda mais promissor para Sergipe, consolidando a vocação do Estado como hub de gás da região Nordeste”, afirmou.