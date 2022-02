Copa do Brasil: Betinho amplifica o tom de decisão no Lagarto

A palavra decisão já está instalada no Lagarto pelo técnico Betinho desde o início do Estadual. E agora, para a estreia na Copa do Brasil, diante do Fiqueirense, o comandante amplifica sua voz e quer o time pronto para definir sua classificação à próxima fase. A partida acontece nesta terça-feira, às 16h30, no Estádio Paulo Barreto de Menezes.

“Tratamos o Estadual como decisão a cada jogo por ser uma competição curta, de apenas 14 jogos. Para esta terça, a palavra que já nos acompanha tem que entrar realmente em campo para eliminar o adversário e avançar na Copa do Brasil”, disse Betinho.

O treinador entende que pela necessidade do resultado e jogando em casa, o Lagarto tem que comandar a partida. “O Figueirense está pressionado por resultados no Estadual. Esta primeira partida é um trampolim para eles mudarem essa situação. Então precisamos de cuidado com os contra-ataques porque o time do Júnior Rocha tem um bom coletivo e uma saída rápida. Nós, em casa, vamos propor o jogo e ficar atentos”.

O horário da partida pode ser uma vantagem para o Lagarto, com o calor forte à tarde. Mas o que Betinho quer que faça a diferença é o ritmo de jogo da sua equipe. “Para nós, a estreia chega num momento bom, com cinco jogos realizados na temporada, ritmo de jogo e o entrosamento maior, com um entendimento melhor do comportamento da equipe”, explica o comandante, confiante no resultado. “Desde nosso primeiro dia de trabalho até hoje, há uma evolução muito boa em cada jogo e isso nos traz otimismo. Vamos conseguir”, aposta.

Betinho já participou de três edições da Copa do Brasil como treinador, mas no formato anterior, quando eram dois jogos. “Hoje o pequeno tem mais chance de surpreender. Mesmo tendo que vencer, com o jogo sendo na sua casa, cria uma expectativa maior para o jogador”.