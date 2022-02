Após assaltar mulher em ponto de ônibus, homem é “linchado” por moradores

Na noite da última segunda-feira, 21, um assalto terminou mal para um velho ladrão conhecido dos moradores do conjunto Fernando Collor de Melo, em Nossa Senhora do Socorro, após assaltar uma mulher que estava no ponto de ônibus, ele acabou sendo linchado por moradores e preso em seguida.

Segundo a Polícia Militar (PM), era por volta das 20h, quando o suspeito identificado como Carlos Alberto chegou em um ponto de ônibus na avenida Coletora onde estava um casal. Com uma faca, ele anunciou o assalto, roubando um aparelho celular de uma mulher. Durante a ação criminosa, um homem que estava no ponto de ônibus conseguiu impedir o roubo e foi atingido com uma facada no braço.

Após o ocorrido, outros moradores se revoltaram com a atitude do assaltante que foi linchado. A polícia foi acionada e encaminhou o suspeito para a delegacia.

Fonte: Fan F1