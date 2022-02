Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas comemora 42 anos

Na última segunda-feira, 21, o Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, tradicional escola pública estadual do município de Lagarto, realizou um evento em alusão aos 42 anos da sua fundação, que se comemora no dia 13 de fevereiro. Professores, alunos e convidados compareceram à solenidade, onde a equipe diretiva celebrou mais um ano de existência da unidade de ensino com direito à música e momentos de socialização.

Fundada em 13 de fevereiro de 1980, coube ao seu primeiro diretor, Paulo Prata, escolher um nome para ser o patrono da escola. O professor e historiador José Uesele, que esteve presente à comemoração, explicou que Paulo Prata escolheu o nome do jornalista e poeta lagartense Abelardo Romero Dantas, falecido um ano antes, pela sua grande notoriedade no cenário local e nacional.

De acordo com o atual gestor da escola, Tiago de Andrade Coelho, o Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas, carinhosamente chamado de Polivalente, já nasceu como referência para Lagarto e cidades vizinhas. “O colégio surgiu como um centro de referência na educação que atraía jovens em toda a região. Já tivemos ensino profissionalizante e hoje temos o ensino médio em tempo integral. Pessoas proeminentes como médicos e políticos passaram por aqui. É uma escola que leva o nome de um escritor e poeta muito importante para a cidade”, disse.

O referencial de educação para a região foi uma característica lembrada, também, pela diretora da Diretoria Regional de Educação 2, Daniela Santos Silva. “Nesses 42 anos de história, muitos saíram de suas cidades para estudar aqui. É importante essa comemoração para valorizarmos a memória, mostrar aos alunos jovens protagonistas que eles estão em uma escola que tem uma trajetória de sucesso, mostrar aos professores que eles precisam fazer jus a isso. Essa é a demonstração do tamanho do patrimônio que é esta unidade de ensino, que já formou muitos intelectuais”, declarou.

Comemoração

Professores, alunos e convidados comemoraram a celebração dos 42 anos de fundação do Abelardo Romero Dantas. Foi o caso da professora Mayara Nascimento, de Educação Física, que atua na escola desde 2017, quando passou a ofertar o ensino médio em tempo integral. “Muitas pessoas que fizeram história estudaram aqui, vindas de cidades vizinhas. É uma referência em educação para toda a região. Sinto-me muito orgulhosa em fazer parte dessa história, e a ideia é que a gente construa jovens protagonistas que tenham um projeto de vida e que saiam das arestas da escola e levem para a vida tudo aquilo de importante que a gente tenta trazer para eles”, afirmou.

A aluna Maria Clara Nunes entrou no ano passado e agora está no 2º ano do ensino médio integral. “Aqui é um lugar maravilhoso para a gente estudar. O ensino integral nos dá muitas oportunidades. Os professores são muito capacitados, e a gente consegue aprender para futuramente colocar em prática, talvez até para voltar aqui como professores. Sinto-me honrada em fazer parte desta escola que é tão importante para o nosso patrimônio cultural’, disse. Opinião semelhante teve a sua colega Gabrielle Stephanie. “Esta escola tem uma grande influência nas outras da região. Muitas pessoas demonstram interesse em vir estudar aqui. Pretendo futuramente me formar em uma profissão na qual eu me destaque, e quero um dia ouvir meu nome aqui e saber que fiz parte desta escola”, declarou.

Um dos convidados para a comemoração dos 42 anos do Abelardo Romero foi o professor e membro da Academia Lagartense de Letras, Claudefranklin Monteiro Santos. Ele estudou nesta unidade de ensino na juventude, quando depois entrou na Universidade Federal de Sergipe, formando-se em História. Após a graduação, ele retornou ao Abelardo, desta vez como professor, onde atuou por 10 anos, indo logo em seguida novamente para a UFS, agora como professor titular.

“Aqui no Abelardo Romero eu aprendi bastante e me descobri como escritor. No contexto das escolas públicas de Sergipe, esta ainda é uma escola de excelência. São 42 anos primando pela excelência no quadro docente e na formação de profissionais. São mais de quatro décadas de serviços bem prestados à sociedade lagartense”, afirmou.

