Ação do Ministério da Justiça retira R$ 1 bilhão do crime organizado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta segunda-feira, 21,que recuperou cerca de R$ 1 bilhão de organizações criminosas em apreensões de drogas, bens de luxo como helicópteros e iates, além de armas e dinheiro em espécie. Segundo a pasta, a ação foi possível por meio do investimento em tecnologia, com o Projeto Excel, que auxilia as forças de segurança estaduais no combate ao crime.

O projeto fornece softwares forenses e hardwares às polícias civis para dar mais rapidez na retirada e análise de celulares apreendidos de indivíduos envolvidos com o crime organizado. O trabalho é realizado após ordem judicial prévia de quebra de sigilo telemático no âmbito de inquéritos policiais.

Ao todo, foram mais de 2.350 ordens judiciais autorizando o uso dos equipamentos pelas forças policiais de 26 estados que aderiram formalmente ao Projeto Excel.

Entre as principais investigações estão os crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubo (cargas, bancos, carro forte), lavagem de dinheiro, tráfico de armas. Além de investigações relacionadas à pedofilia.

De acordo com ministério, desde 2019, a pasta já capacitou 130 policiais na atividade de extração e análise de dados. Ao todo, foram destinados R$ 18 milhões para treinamento e aquisições de equipamentos especializados.

Fonte: Agência Brasil