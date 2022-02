Lagarto empata com o Figueirense e deixa a Copa do Brasil sob aplausos

Na tarde da última terça-feira, 22, o jogo entre o Lagarto Futebol Clube e o Figueirense (SC), realizado no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, terminou em 0 a 0. O confronto válido pela Copa do Brasil desclassificou o time esmeraldino, já que o regulamento beneficia o time visitante em caso de empate.

Contudo, durante os 90 minutos de jogo, a torcida se surpreendeu com o desempenho do Lagarto, que mostrou muita qualidade e determinação para conseguir a classificação, enquanto o time catarinense permaneceu recuado, aproveitando os contra-ataques e buscando paralisar o jogo de diversas formas.

Além disso, setores da imprensa sergipana criticaram a atuação da arbitragem, oriunda do Rio de Janeiro, que além de parecer demonstrar certa preferência pelo Figueirense, também foi alvo de manifestações negativas da torcida lagartense. Fim de jogo: Lagarto 0 x 0 Figueirense.

Após o apito final, os jogadores do Lagarto foram aplaudidos pela torcida que lotou o Paulo Barreto, enquanto o técnico Betinho afirmou que será o espírito daquele jogo que levará o esmeraldino à semifinal e final do Campeonato Sergipano de 2022.

“Dou os parabéns para os jogadores pela luta e pela entrega. O pensamento que coloquei na pré-temporada, de que todo jogo iríamos buscar a vitória, hoje foi prova disso. O resultado não veio, a gente fica chateado. Mas o nosso torcedor saiu aplaudindo e satisfeito. Não tem coisa melhor do que o reconhecimento deles pelo espírito de luta do time”, comentou o técnico do Lagarto nas suas redes sociais.



O Lagarto volta a campo no próximo sábado, 26, quando enfrentará o Club Sportivo Sergipe, às 16h, na Arena Batistão, em Aracaju. O confronto será válido pela quinta rodada do estadual.