Sergipano destaque em matemática no Enem é aprovado em Medicina na UFS

O aluno Filipe Nunes Rezende, do Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, em Itabaiana, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS). É que, devido ao seu desempenho no Enem de 2021, ele foi o 2º colocado geral entre as escolas públicas e privadas e primeiro colocado no curso, independente de renda.

Para que o leitor entenda, Filipe foi o jovem de grande destaque por ter acertado todas as questões de matemática do Enem 2021, alcançando a nota 953.1, média máxima da edição, sendo ele o único estudante da rede pública de ensino de todo o Brasil a gabaritar as 44 questões válidas da prova de matemática.

Filipe nasceu, e se criou no povoado Caraíbas, Zona Rural de Itabaiana. Ele fez o primário na escola municipal do seu povoado e depois ingressou no Colégio Estadual Nestor Carvalho Lima, onde tomou gosto pela matemática. “Sou grato pela escola e por todos os professores que passaram em minha vida. Fico feliz em servir de exemplo de que, com esforço e dedicação, é possível chegar onde quiser”, disse.