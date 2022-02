Assembleia define integrantes do Conselho dos Direitos da Mulher de Sergipe

Foram eleitas, na última sexta-feira, 18, as entidades da sociedade civil que irão compor o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Sergipe (CEDM/SE), durante o biênio 2022-2024. A Assembleia de Escolha aconteceu na sede da Secretaria de Inclusão e Assistência Social (Seias) e elegeu 11 entidades titulares e uma suplente. Além de representantes da sociedade civil, o Conselho é também formado por organizações governamentais, com atuação na promoção, prevenção, reparação e defesa das mulheres em Sergipe.

Durante este biênio, o Conselho será presidido por uma representante da sociedade civil, como conta a antiga presidenta do CEDM, Érika Leite, que fala ainda sobre a importância da participação das entidades no colegiado. “A participação e o ingresso de novas entidades trazem novas discussões e promove uma autonomia maior para essas entidades em sua atuação. Durante esse biênio, a gestão será presidida através da sociedade civil, então amplia-se a participação e o direito de voz dessas categorias diversas que constroem um conselho ativo”, disse Érika.

A representante do Movimento das Marisqueiras de Sergipe, Jeanise Vieira Dias, conta um dos objetivos da participação do movimento no Conselho. “A participação do nosso movimento no conselho busca ajudar aquelas que se sentem receosas quando vítimas de violência. Hoje, muitas mulheres não sabem o que é violência. Acham que a violência se resume apenas a pancada, e não é só isso. Por isso, o Conselho é muito importante, para dar apoio a essas pessoas quando precisarem”, falou a nova conselheira.

Tainá Alves de Oliveira, representante da CasAmor, ressaltou a expectativa de participar do Conselho pelo segundo ano. “É de suma importância a participação não só da CasAmor, como de todas as entidades que agregam valor e construção ao Conselho, como movimento político e social, e sobretudo sobre a questão da representação do público LGBTQIA+”, finaliza a conselheira.

Confira abaixo a relação de entidades eleitas:

Instituto Ressurgir

ONG Agatha

Espaço Cura da Alma

Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM

CasAmor

Movimento das Mulheres Camponesas

Movimento das Marisqueiras de Sergipe

Movimento Popular de Saúde – MOPS

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe – FETASE

Conselho Regional de Psicologia – CRP 19

Universidade Federal de Sergipe – UFS

Sindicato dos Bancários (suplente)

