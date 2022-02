Na tarde da última terça-feira, 23, um veículo Chevrolet Celta tombou e caiu na ribanceira da Rodovia SE-270, na altura do povoado Poção, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto, o motorista foi encontrado dentro do veículo sentindo fortes dores no tórax.

“Além de sinalizar o local, os agentes prestaram todo apoio a vítima, com o objetivo de acalmar o ferido até a chegada do serviço móvel de ambulância do SAMU”, relatou a DTTU.