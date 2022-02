Prefeitura incrementa ações do Programa Criança Feliz

Visando o fortalecimento de vínculos entre crianças de 0 a 3 anos e seus responsáveis, a prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho – Sedest, realizou atividades do “Programa Criança Feliz”.

Durante toda essa semana, foram promovidas oficinas nos quatro Centros de Referência da Assistência Social, (CRAS) do município, alcançando um número de 150 famílias, onde foram produzidos brinquedos sensoriais com a temática do Carnaval.

As peças produzidas estimulam diversos aspectos do desenvolvimento da criança, como áreas cognitiva, auditiva, visual, criatividade, imaginação, além de oportunizar a troca de afeto e carinho entre cuidador e criança.

De acordo com o secretário Valdiosmar Vieira, a meta das oficinas é de assistir 400 famílias.

