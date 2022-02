UFS Lagarto: Evento compartilha experiências no Brasil e em Portugal

Entender as possibilidades de estudo e atuação em Portugal, além da diferença de vivência de profissionais de Fisioterapia nos dois países. Esse foi o objetivo do Prosa Cultural, O evento faz parte do edital de internacionalização do campus Lagarto e foi idealizado durante o pós-doutorado do professor Leonardo Yung, do Departamento de Fisioterapia do campus Lagarto, em andamento na Universidade do Porto.

O professor faz um balanço positivo do evento. “Tivemos muita interação de alunos, pessoas comentando, tirando dúvidas, querendo conhecer um pouco mais. Os palestrantes internacionais se disponibilizaram para dúvidas futuramente, indicaram a possibilidade de futuros trabalhos em conjunto. A gente também tem alunos com interesse em fazer pesquisa em Portugal”, pontua.

Um desses discentes é Johnatan Cruz. Segundo o estudante, observar a vivência do professor Leonardo o motivou. “É uma coisa que agora eu consigo pensar como possível, depois que o professor Leonardo me relatou. Fazer um mestrado é algo que eu penso muito em fazer depois que me formar. E agora eu vi que Portugal pode ser também uma opção para mim”. Além da Universidade do Porto, Johnatan cogita também algumas universidades brasileiras, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, que possuem mestrados dentro de sua área de interesse (Saúde do Idoso).

O Prosa Cultural contou com cinco dias de evento, transmitido por meio do canal do Youtube do projeto Sauro, com palestras sobre metodologias ativas, atuação dos profissionais de Educação Física e Fisioterapia, além de contribuições científicas relevantes das Universidades, como a atuação da UFS nas pesquisas sobre Covid-19, com o professor Paulo Martins Filho.

Além do professor Leonardo, o Prosa Cultural foi organizado pelos docentes Jader Neto (Departamento de Fisioterapia do campus São Cristóvão), Marcela Deda e Tiago Carvalho (ambos do Departamento de Educação em Saúde do campus Lagarto).

Fonte: UFS