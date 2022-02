Fábio Reis entrega pavimentação em São Miguel do Aleixo

Mais uma obra inaugurada no estado de Sergipe pelo deputado federal Fábio Reis (MDB-SE). Na última quinta-feira, 24, ele entregou a pavimentação do povoado Cachoeira, no município de São Miguel do Aleixo, realizada com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil.

“É o povo sem lama e sem poeira e com muito mais qualidade de vida. Isso é o que faz nosso trabalho ser reconhecido e recebermos todo esse carinho quando visitamos cada município sergipano”, destacou Fábio.

Inauguraram a obra ao lado do deputado, o prefeito Gilton Menezes, o vice-prefeito Edemilson de Preta, o ex-deputado André Moura, a ex-prefeita Selma de Mauro de Rocha, a irmã e a mãe do saudoso ex-prefeito Everton, Cleane e Dona Inês, respectivamente, e os vereadores do município.