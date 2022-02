Prefeitura de Riachão do Dantas proíbe festas e paredões durante o Carnaval

Por não ter atingido a percentagem mínima de 75% dos seus cidadãos vacinados com a segunda dose da vacina contra a COVID-19, a Prefeitura de Riachão do Dantas anunciou algumas medidas restritivas para o Carnaval, as quais entraram em vigor no último dia 21 de fevereiro e seguem até o dia 04 de março.

O anunciado pela prefeitura proíbe a realização de eventos de lazer coletivo relacionados ou não ao Carnaval, bem como proíbe o uso de som paredão e similares em bares e em qualquer estabelecimento que comercialize bebida alcoólica ou em vias públicas. O Município também proibiu o uso de qualquer pista de dança.

Sendo assim, os cidadãos interessados em promover algum evento devem solicitar a autorização da Secretaria de Estado da Saúde, conforme determina as últimas medidas adotadas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), instituído pelo Governo de Sergipe para enfrentar a pandemia de Covid-19.

