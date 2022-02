Governo antecipará parcela do Mão Amiga Laranja a citricultores de Lagarto e região

Por conta do feriado de Carnaval, o Governo de Sergipe antecipou para este sábado, 26, o pagamento da quarta e última parcela do Mão Amiga Laranja aos 4.432 citricultores dos municípios de Indiaroba, Itaporanga, Estância, Boquim, Riachão do Dantas, Pedrinhas, Arauá, Itabaianinha, Cristinápolis, Santa Luzia do Itanhy, Lagarto, Umbaúba, Salgado e Tomar do Geru.

A quarta parcela de R$ 190,00, que totalizará o auxílio de R$ 760,00, pago no período de entressafra da colheita da laranja, poderá ser sacada nos caixas eletrônicos e Pontos Banese, com a utilização do cartão do Programa. Já as agências estarão fechadas no período de Carnaval.

Programa Mão Amiga

O Programa Mão Amiga é realizado pelo Governo de Sergipe desde 2009, mitigando os efeitos do desemprego nos períodos da entressafra da cana e da laranja, entre os trabalhadores rurais. O programa foi ampliado em 2021 com a criação de uma nova vertente, o Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira, para atender, durante a estiagem, até 3.700 pequenos criadores de gado leiteiro do Alto Sertão, que tenham até 10 cabeças e gado – sendo, pelo menos, uma fêmea.