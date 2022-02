Conselho Municipal de Saúde elege os novos representantes para o triênio 2022-2025

Na última quarta-feira, 23, o Conselho Municipal de Saúde de Lagarto finalizou o processo eleitoral, elegendo os representantes para os segmentos: trabalhadores da saúde (nível médio e superior), usuários e prestadores de serviço, para o triênio de março de 2022 até março de 2025.

O evento contou com a participação do secretário de saúde Marlysson Magalhães, da enfermeira e presidente do Conselho de Saúde de Lagarto, Thauane Fontes, da secretária executiva do Colegiado Interfederativo Regional de Estância, Leide Santos, do representante do Conselho Estadual de Saúde e relator da Comissão Intersetorial de Assessoramento de Conselhos Municipais de Saúde, Enzo Matos e do Conselheiro Municipal de Saúde e presidente da Comissão Eleitoral, José Roberto Fontes.

Confira abaixo o resultado final das entidades ocupantes:

Prestador de Serviço de saúde:

– Clínica e Laboratório Check Up Ltda

Trabalhador da Saúde nível médio:

– Sindicato dos Servidores da Saúde de Sergipe- SINTASA

– Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagarto/SE- SINDLAGARTO.

Trabalhador da Saúde nível superior:

– Conselho Regional de Enfermagem (Coren)

SEGMENTO USUÁRIOS

Movimentos sociais e Populares:

– ASTRAL- Associação de Transgêneros de Lagarto

Entidades congregadas e sindicatos:

– Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias;

– Cooperativa de Transportes Alternativo de Passageiros da região Centro Sul – COOPERVAN.

Entidade religiosa:

– Igreja Presbiteriana de Lagarto

Associações de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais:

– Organização Beneficente Pequenos Gigantes

Comunidade Científica:

– Fundação Universidade Federal de Sergipe – Campus/Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto