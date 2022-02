Fim de semana e feriado terão dias ensolarados e parcialmente nublados

O fim de semana que se estende deste sábado, 26, até o período de Carnaval será de tempo predominantemente ensolarado e parcialmente nublado, em razão do posicionamento atual do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), entre o Sul da Bahia e o oceano Atlântico, ocasionando uma zona de alta pressão atmosférica em território sergipano, culminando em céu limpo com poucas nuvens e temperaturas elevadas, que são características do verão.

Entretanto, a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) contribui para a chegada de umidade oceânica em superfície, amenizando levemente as temperaturas no litoral e podendo originar chuvas leves e isoladas durante o fim da madrugada e início da manhã, principalmente em alguns municípios dos Territórios da Grande da Aracaju e do Sul Sergipano, com formação de linhas de instabilidades nesses períodos do dia.

Para hoje, 26, espera-se durante a madrugada, precipitações de chuvas leves no Território Sul Sergipano e em alguns municípios da Grande Aracaju, além de tempo nublado nos demais. No período da manhã há possibilidade de chuvas leves em todo o Estado, tarde com tempo nublado no litoral e precipitações de chuvas leves no interior e à noite, probabilidade de tempo parcialmente nublado a nublado ao longo de todo território Sergipano. No litoral, as temperaturas variam de 26°C a 31,1°C, enquanto no interior, elas tendem a oscilar entre 21,8°C e 32,2°C.

No domingo, 27, a madrugada será de tempo nublado. Manhã com probabilidade de céu parcialmente nublado, tarde de céu aberto com poucas nuvens e o período da noite com tempo parcialmente nublado ao longo de todo o Estado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. No litoral, as temperaturas ficam em torno de 24,3°C e 30,9°C, e no interior de 20,6°C a 32,4°C.

Na segunda-feira de Carnaval, 28, a previsão é de tempo nublado e parcialmente nublado em todo o Estado. Durante a manhã e tarde, possibilidade de tempo nublado nos territórios do Alto Sertão, Baixo São Francisco e Médio Sertão Sergipano e céu aberto com poucas nuvens nos outros territórios e à noite, tempo parcialmente nublado ou nublado ao longo de todo o Estado. As temperaturas mínimas ficam em torno de 24,3°C no litoral e 20,8°C no interior, enquanto as máximas variam de 30,8°C a 32,8°C, respectivamente.

A madrugada da terça-feira, 01, será de chuvas leves nos territórios da Grande Aracaju e Leste Sergipano e tempo nublado nos demais. Durante a manhã elas ocorrem no Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju e o tempo fica nublado nos outros cinco territórios. Pela tarde, as precipitações acontecem no Agreste Central, Centro Sul e Médio Sertão Sergipano e o tempo nublado nos demais, sendo que à noite, o tempo fica parcialmente nublado e nublado ao longo de todo o Estado. No litoral, os termômetros registram de 25,9°C a 31,1°C, enquanto no interior, eles marcam entre 21,6°C e 32,3°C.

Mesmo com a incidência de chuvas nesses dois dias, os volumes esperados e acumulados durante o período de 26 fevereiro à 01 de março serão de 10 à 15mm.

Fonte: CMT/Sehrma