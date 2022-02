HUL oferece curso sobre emergências cardiológicas no pronto socorro

Capacitar a equipe assistencial para o reconhecimento e manejo de doenças cardiovasculares prevalentes na regional de saúde de Lagarto. Esse o objetivo do curso “Emergências Cardiológicas no Pronto Socorro”, que está sendo realizado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) para 89 colaboradores da unidade hospitalar, envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e estudantes de graduação de medicina.

Com carga horária de 10 horas em seis dias de curso, a capacitação reúne temáticas como Síndrome Coronariana Aguda, dissecação aguda de aorta, taquiarritmias, emergências hipertensivas e suporte avançado de vida em cardiologia (ACLS).

O propósito é avançar com a capacitação da equipe assistencial do HUL para os protocolos assistenciais cardiológicos da unidade hospitalar, habilitando os profissionais para o reconhecimento, diagnóstico e manejo de doenças cardiovasculares, como também para o entendimento da fisiopatologia das doenças cardiovasculares.

“As doenças cardiovasculares são as mais prevalentes e aparecem em primeiro lugar entre as causas de morte no Brasil e no mundo”, destaca o cardiologista Martins Dionizio dos Santos Júnior, chefe da Unidade do Sistema Cardiovascular do Hospital Universitário de Lagarto. “Diante do exposto, vimos a necessidade de proporcionar um curso voltado ao diagnóstico e tratamento das doenças mais prevalentes da cardiologia no ambiente de pronto-socorro”, observa.

“O curso de cardiologia do HUL-UFS contribui em muito para a atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde e estudantes, proporcionando também benefício para a população através da melhoria na qualidade do atendimento para diferentes patologias cardíacas em pacientes atendidos no hospital”, enfatiza o médico Antônio Tércio, cardiologista da unidade hospitalar.

“Capacitar nossos colaboradores para o atendimento célere e resolutivo em emergências cardiológicas constituí etapa de Implantação do Protocolo de Dor Torácica do HUL, e reforça o nosso compromisso e missão quanto a formar os nossos profissionais e qualificar a prestação de assistência em saúde oferecida ao público”, pontua, por sua vez, Marcos Henrique dos Santos, chefe da Divisão de Gestão do Cuidado da unidade hospitalar.

Fonte: Ebserh