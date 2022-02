Getam prende homem com 44 pedras de crack em Lagarto

No começo da noite da última sexta-feira, 26, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) efetuaram a prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas, em uma localidade conhecida como Inferninho, no bairro Estação, na sede da cidade de Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar, após ser denunciado por populares, o suspeito foi visto em uma esquina em companhia de outros dois indivíduos, que fugiram ao perceberem a presença policial. Já o primeiro correu para a casa da avó, onde jogou quatro pedras de crack atrás da porta, sendo que haviam mais 40 sobre uma cama.

Diante disso, os policiais efetuaram a prisão do suspeito, apreenderam as 44 pedras de crack e encaminharam o caso à Delegacia Regional de Lagarto, para as providências cabíveis.