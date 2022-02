Betinho fala sobre o jogo do Lagarto contra o Sergipe: “Vamos trocar soco”

Por meio de suas redes sociais, o técnico Betinho, do Lagarto Futebol Clube, falou sobre o confronto de hoje, 26, contra o Sergipe, em Aracaju, válido pelo Campeonato Sergipano de 2022. “Vamos trocar soco e aquele que tiver o soco mais forte sai vencedor. Tem que ter coragem pra jogar”, comentou.

Na postagem, Betinho disse que o Lagarto tem condições de seguir lutando pela liderança do Grupo B do Estadual e reconheceu que enfrentar o peso da camisa do Sergipe, na casa do adversário, é sempre jogo complicado, mas que o trabalho de conversa com seus atletas não deixa margem para que apresentem menos do que fizeram diante do Figueirense, pela Copa do Brasil.

“Minha primeira cobrança após o jogo [contra o Figueirense] foi o espírito. Por tudo que demonstraram, a busca pela vitória, a entrega, o reconhecimento do torcedor, agora atingiram um nível que daqui pra frente não tem como baixar mais. Provaram que têm condições de fazer. Lutar e honrar a camisa nem preciso cobrar mais. E nesse jogo contra o Sergipe, mais do que nunca”, analisou.

Além disso, mesmo com o adversário sem um bom momento na Copa do Nordeste e desclassificado na Copa do Brasil, o peso do Sergipe é encarado com respeito por Betinho. “Jogo muito difícil, time grande do Estado, não vem de um bom momento, mas está no G2 do Estadual. Sabemos da dificuldade que vamos encarar. O campo é bom, vão nos atacar, então teremos espaço para criar situações também”, observou.

O Lagarto enfrenta o Sergipe às 16h de hoje na Arena Batistão, em Aracaju.