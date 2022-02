Casal de pastores são presos suspeitos de matar mulher em SE

Na última quinta-feira, 24, um casal de pastores e seu filho foram presos no interior São Paulo, suspeito de torturar e matar uma mulher no conjunto Marivan, Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Segundo as investigações, após o homicídio, o corpo da vítima foi transportado no automóvel do religioso, durante a madrugada, para o interior de Alagoas, onde foi queimado e enterrado em um canavial.

O crime aconteceu em Julho de 2020 e o casal e filho eram considerados procurados pelo crime. Até o momento o corpo da vítima não foi encontrado.