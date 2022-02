7ºBPM recupera dois veículos roubados em Lagarto

Neste fim de semana pré-carnavalesco, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram dois veículos roubados, na sede da cidade de Lagarto.

O primeiro deles foi uma Honda CG 160 que foi tomada em assalto junto com um aparelho de celular. De acordo com a polícia, os itens foram localizados na Rodovia SE 170, próximo ao Cemitério Nossa Senhora da Piedade, após o rastreamento do equipamento telefônico.

Já o segundo veículo foi um Volkswagen Gol, de placa policial JQK-1C10, que foi abandonado na Rua C do bairro Ademar de Carvalho.

A moto foi recuperada no começo da noite do último sábado, 26, enquanto o automóvel foi encontrado na madrugada na do domingo, 27. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.