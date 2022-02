Prefeitura retoma as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Ainda nesta semana a Prefeitura Municipal de Lagarto, através da Secretaria de Assistência Social, retomou as atividades com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

As atividades fazem parte das ações da Proteção Social Básica do (SUAS), que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

“O retorno do SCFV com crianças, adolescentes e idosos é extremamente necessário, pois o mesmo tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva” destacou a Prefeita Hilda Ribeiro.

São ofertadas diversas atividades de orientações sociais, oficinas de dança , esporte e artes. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

Assim são atendidas mais de 800 usuários entre crianças, adolescentes e idosos, nas 15 unidades que realizam o SCFV tanto na zona urbana quanto rural.

