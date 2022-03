Mais de 2 mil denúncias por perturbação do sossego são registradas pela polícia durante carnaval

De acordo com o Ciosp, durante o período carnavalesco, sobre os acionamentos ao telefone 190, foram registradas 4.858 ocorrências, o que representa um aumento de 12,87% em relação ao carnaval de 2021. No período, foram 10.891 ligações para o Ciosp.

Sobre o descumprimento de medidas sanitárias, foram registrados 31 chamados, enquanto no mesmo período do ano passado foram 186 acionamentos. Houve uma redução de 83,3% na quantidade de registros de infração de medida sanitária em Sergipe.

“Isso se deve à flexibilização dos decretos por conta de um razoável controle da pandemia, isso fez com que as pessoas se confraternizassem mais, mas alguns abusam dos instrumentos sonoros, com gritarias e algazarra”, disse o diretor do Ciosp, major Daniel Couto.

Fonte: G1 SE