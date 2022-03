Colisão entre carro e caçamba deixa um ferido em Simão Dias

Na tarde desta quinta-feira, 3, um acidente envolvendo uma caçamba e um veículo de passeio foi registrado na Rodovia SE-179, em Simão Dias.

Segundo informações obtidas junto à 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM), o acidente gerou danos materiais e deixou o condutor do veículo de passeio ferido.

Com o ocorrido, populares prestaram os primeiros socorros até a chegada das autoridades. Já as causas do acidente ainda são desconhecidas.

O Portal Lagartense segue acompanhando o caso, que segue recebendo a assistência da Guarda Municipal de Simão Dias e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual.